Chi è Claudio Pallitto, il nuovo fidanzato di Micaela Ramazzotti

Dopo la notizia della presunta lite tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, che sarebbe avvenuta lunedì sera in un ristorante di Roma, il nome di Claudio Pallitto, il nuovo fidanzato dell’attrice romana, è rimbalzato su tutti i giornali: ma chi è Pallitto? L’uomo, che di mestiere fa il personal trainer, e l’interprete in realtà si frequenterebbero già da un anno circa così come dimostrano anche le foto di coppia postate da entrambi sui rispettivi profili social.

Chi è il nuovo fidanzato di Micaela Ramazzotti

Personal trainer, Claudio Pallitto gestisce una palestra in zona Appia. Il nuovo compagno di Micaela Ramazzotti non è un volto sconosciuto al grande pubblico: nel 2011, infatti, ha partecipato al reality di Italia Tamarreide, dedicato per l’appunto al mondo dei “tamarri”.

Secondo quanto scrive Dagospia, Pallitto sognerebbe di sfondare nel mondo del cinema. Il personal trainer al momento vanta due pose nel film Siccità, girato proprio da Virzì, ex marito della Ramazzotti, e qualche comparsata in una manciata di pellicole quali Il campione e Tutti i santi giorni.