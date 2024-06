Furibonda lite in un ristorante tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: “Sono volati piatti, posate e sedie”

Furibonda lite in un ristorante tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì sarebbero stati protagonisti di una furibonda lite avvenuta in un ristorante dell’Aventino, a Roma.

Lo racconta Il Messaggero, secondo cui i due, che hanno fatto coppia per oltre 16 anni e la cui separazione è tuttora in corso, si sono incontrati in un ristorante di piazza Albania, nel quartiere Aventino, a Roma.

L’attrice era in compagnia del suo nuovo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto (ecco chi è), e della figlia di undici anni avuta con Virzì. Il regista, invece, era con la figlia maggiore, avuta dal precedente matrimonio, e il figlio 14enne della ex coppia.

In pochi secondi i due avrebbero dato vita un battibecco incentrato proprio sull’imminente divorzio con la situazione che sarebbe presto degenerata.

A peggiorare le cose, sempre secondo quanto scrive Il Messaggero, l’intervento di Pallitto a difesa della sua compagna. “Per oltre venti minuti la coppia ha dato in escandescenza mentre gli altri clienti si allontanavano dal ristorante e il titolare tentava, invano, di riportare la pace in famiglia. Solo quando sono arrivati i carabinieri e i genitori dell’attrice i toni si sono calmati” si legge sul quotidiano.

“Sono volati piatti, posate e sedie. Non abbiamo capito subito cosa stava accadendo e solo dopo ci siamo resi conto che si trattava di personaggi così famosi” hanno raccontato due clienti del ristorante che hanno aggiunto: “Abbiamo visto gettare a terra anche un telefonino, poi una ragazza si è sentita male ed è corsa in bagno. Li abbiamo sentiti gridare per diversi minuti”.

La situazione si sarebbe calmata solamente con l’arrivo dei carabinieri. Sul posto anche un’ambulanza. Nessuno dei due coniugi avrebbe sporto denuncia mentre, a quanto si apprende, entrambi gli artisti avrebbero successivamente contattato il gestore del ristorante per scusarsi dell’accaduto e dirsi disponibili a pagare gli eventuali danni.