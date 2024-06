“Mi ha detto fai schifo”, “Sono stato aggredito”: le versioni contrastanti sulla lite Ramazzotti-Virzì

Le versioni contrastanti di Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì sulla loro lite

È guerra di querele e versioni tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì che hanno fornito due versioni contrastanti su quanto accaduto la sera in cui è scoppiata una furibonda lite in un ristorante nel quartiere Aventino a Roma.

La versione di Micaela Ramazzotti

Secondo quanto ricostruisce l’Adnkronos, Micaela Ramazzotti ha riferito agli inquirenti che si trovava all’esterno del ristorante “Insalata ricca” con la figlia minore e il suo compagno Claudio Pallitto quando casualmente ha incontrato l’ex marito Paolo Virzì, il quale era accompagnato dalla figlia Olivia, avuta con l’attrice Tiziana Cruciani.

“Si sono avvicinati a noi e la figlia ha rivolto qualche battuta nei miei confronti. Ho chiesto a mio figlio di avvicinarsi a me ma Ottavia e il padre glielo impedivano. A quel punto la figlia ha iniziato a riprendere la scena e ad aggredirmi verbalmente. Il mio fidanzato si è interposto perché la situazione si stava scaldando, dato che il mio ex iniziava a minacciarmi e a insultarmi con parole come ‘m..da’… fai schifo”.

“Quindi – riferisce ancora l’attrice – ho preso il telefono della figlia e l’ho lanciato per terra. Il mio ex marito cercava di aggredirmi e il mio fidanzato tentava di parare i colpi col suo braccio”.

La versione di Paolo Virzì

Differente, invece, la versione di Paolo Virzì che sostiene di essere stato aggredito dal compagno della sua ex moglie. “Martedì sera stavo passeggiando con i miei figli in cerca di un ristorante dove cenare, quando da uno dei tavolini siamo stati attirati dagli insulti della mia ex moglie. Passando davanti al ristorante ‘L’Insalata Ricca’ in piazza Albania, ho visto mia figlia minore seduta a uno dei tavolini fuori con la madre e il compagno”.

“Volevo salutare la bambina, quindi mi sono avvicinato con nostro figlio. Immediatamente sono stato affrontato dal compagno della mia ex che si è frapposto in modo aggressivo”.

Il regista ha quindi confermato che la figlia Olivia ha utilizzato il telefonino, così come riferito anche dalla Ramazzotti, ma, a suo dire, per documentare l’aggressione subita.