Nuove rivelazioni shock su Meghan Markle

Meghan Markle “arrivista e manipolatrice” che si terrebbe “stretto il principe Harry grazie al sesso”, queste le indiscrezioni che si leggono sul sito di Oggi e che sono state prese direttamente dal libro “Meghan and Harry: The Real Story”, che il settimanale ha potuto leggere in anteprima. Dal libro viene fuori un ritratto impietoso per i duchi di Sussex che metterebbero in mostra il lato peggiore di Meghan e quello “succube” di Harry.

Nel libro, scrivono su Oggi, si parla di un Harry “succube e rimbambito dal sesso” e che a corte avrebbe come nomignolo “blow Job” (termine inglese per rapporto orale). Il libro, scritto da Lady Colin Campbell, 70enne vicina agli ambienti reali, parla di una Meghan Markle capricciosa che maltratta i camerieri, che avrebbe stretto accordi sottobanco per farsi pagare per indossare vestiti e gioielli di diversi stilisti, e che alla festa per il 70esimo compleanno del principe Carlo avrebbe chiesto di andarsene perché “troppo noioso”.

In quell’occasione lasciò gli ospiti attoniti e anche Harry le fece notare che non potevano andarsene così. Inoltre – secondo quanto riferito dal settimanale – in un’occasione avrebbe lanciato del tè bollente addosso ad un cameriere il cui silenzio sarebbe stato pagato con 280 mila euro.

