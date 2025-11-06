Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:36
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Gossip
Gossip

Martina Maggiore torna a parlare dell’ex Cesare Cremonini: “I tradimenti ci sono stati, lui è fragile”

Immagine di copertina

In un'intervista a "Oggi" torna a parlare della relazione con il cantante

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Martina Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonini, torna a parlare della relazione con il suo ex. Intervistata dal settimanale Oggi, la giovane ha spiegato di aver scritto il libro Che stupida ragazza non per cercare visibilità ma per aiutare le persone ad affrontare la fine di una relazione: “Se fossi in cerca di visibilità, avrei sfruttato gli anni in cui stavamo insieme. Invece no, sono sempre stata molto riservata. L’ho scritto per raccontare la mia forte dipendenza affettiva da questa persona. Inevitabilmente, quando hai vent’anni e incontri una persona molto più grande di te, soprattutto di quel calibro lì, tendi ad annullarti. Io mi ero totalmente annullata per amore”.

“I tradimenti ci sono stati, avrei dovuto raccontare una menzogna? Ci sono stati e ovviamente ho dovuto raccontarli, però non è che dico una cosa lunare, inimmaginabile. Siamo nel 2025, e la maggior parte delle persone tradisce. C’è chi lo ammette e chi no” aggiunge Martina Maggiore secondo cui Cesare Cremonini ha “sofferto per la fine della nostra storia. £ sì, anche per il libro, evidentemente non se lo aspettava da me. Lui è fragile, questo è vero”.

Ospite del podcast di Alessandro Cattelan, Supernova, Cesare Cremonini aveva dichiarato di recente: “Quest’anno è successo che una ragazza con cui sono stato, a cui ho dato l’anima, con la quale ho avuto un confronto umano importantissimo, alla quale ho dedicato tantissimo tempo della mia vita cercando di aiutarla, di amarla, di stare bene con lei, ha scritto un libro e l’ha pubblicato, raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi, condividendo, perché magari ho delle cose intime famigliari che vorrei proteggere per rispetto della mia famiglia. ‘Vorrei che almeno mi dicessi cosa vuoi scrivere per proteggere la mia famiglia’, ho detto. Poi fallo. E invece no”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Gossip / Chiara Ferragni in tribunale per l’udienza sul Pandoro-gate: “È una fase difficile della mia vita”
Gossip / Achille Costacurta: "Quando ho chiesto l'eutanasia ho visto papà piangere per la prima volta"
Gossip / Martina Maggiore: “La relazione con Cesare Cremonini era tossica, ma la colpa era mia”
Ti potrebbe interessare
Gossip / Chiara Ferragni in tribunale per l’udienza sul Pandoro-gate: “È una fase difficile della mia vita”
Gossip / Achille Costacurta: "Quando ho chiesto l'eutanasia ho visto papà piangere per la prima volta"
Gossip / Martina Maggiore: “La relazione con Cesare Cremonini era tossica, ma la colpa era mia”
Gossip / Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto: “Ho avuto la febbre a 39, ma sono viva”
Gossip / Cesare Cremonini sull'ex Martina Maggiore: "Ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi"
Gossip / Alessia Marcuzzi: “Mi è capitato di tradire in amore, ma se lo faccio è perché c’è un problema”
Gossip / Chiara Ferragni: "Il 2024 tra divorzio e altro è stato l'anno più duro"
Gossip / Dal tumore al tentato suicidio, le rivelazioni di Fedez
Gossip / Fedez: "A Sanremo Chiara Ferragni e il suo team mi hanno trattato da lebbroso"
Gossip / Fedez: "Durante il matrimonio con Chiara Ferragni ho frequentato figure insopportabili"
Ricerca