Martina Maggiore: “Tra me e Cremonini è finita perché ho scoperto chat fra lui e altre donne”

“La mia storia con Cesare Cremonini è iniziata come un sogno, quattro anni e mezzo in cui ho assaporato gioia e passione. Ma le favole, si sa, nascondono volti oscuri”. Lo dice Martina Maggiore, ex fidanzata del cantautore bolognese, in un’intervista al settimanale Oggi.

Maggiore e Cremonini sono stati insieme quattro anni e mezzo. Si sono conosciuti nel 2018, in una palestra di Bologna. “La nostra storia è cresciuta in modo naturale. Ci siamo conosciuti giorno dopo giorno ed è nato questo amore, in maniera limpida, pura”, ricorda la ragazza, che parla del suo rapporto con l’artista anche nel libro in uscita Ma che stupida ragazza, edito da Mursia.

La relazione tra i due inizia a incrinarsi quando lei scopre casualmente delle chat tra lui e altre donne: “Cose brutte, che non avrei mai voluto leggere”, commenta Maggiore. “Mi crollò il mondo addosso. Ma non dissi nulla. Sono passati mesi, poi l’ho affrontato. Lui ha negato tutto, erano solo battute tra amiche”.

Dopo un anno, però, la ragazza trova altre chat. “Ma avevo paura di perderlo perché ero diventata dipendente da lui”, ammette.

Quando la relazione finisce, per Maggiore inizia il buio: “Sono sprofondata nell’abisso”, dice. “Ero annientata dal dolore. Mi ero annullata per amore, mi sono dovuta ricostruire da zero. Ci sono voluti due anni per uscirne, sono stata in terapia, ho viaggiato. Ora ho imparato ad amarmi”.

