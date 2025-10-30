Martina Maggiore: “La relazione con Cesare Cremonini era tossica, ma la colpa era mia”

Martina Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonini, torna a parlare della relazione con il cantante. Intervistata dal Corriere della Sera, la ragazza afferma: “Non sono portata al gossip. Ho accettato di parlare solo per raccontare il mio libro, non per rispondere a lui. Per spiegare ciò che ho vissuto dovevo parlare della nostra storia. L’avrei fatto comunque, perché le emozioni e il dolore appartengono a tutti, non solo ai personaggi pubblici”. Martina Maggiore ammette di aver scoperto i tradimenti del cantautore curiosando tra le sue cose: “Sì, è stato sbagliato. Però per me il tradimento non è una cosa privata, perché nel momento in cui tradisci fai entrare qualcun altro nella relazione”.

Quando si sono conosciuti, lei aveva solamente vent’anni: “È stata la relazione più importante della mia vita. Mi ha fatto scoprire l’amore, ma anche una parte di me che non conoscevo”. Poi qualcosa è cambiato: “Ho sviluppato una dipendenza affettiva fortissima. Mi sono annullata completamente. Quando ci siamo lasciati, è arrivata la depressione. Ma oggi voglio lanciare un messaggio: si può rinascere, anche dopo essersi persi”. La giovane, però, non punta il dito contro l’ex: “Se scelgo di annientarmi, la parte tossica sono io. Il mio modo di amare era sbagliato”.

Ospite del podcast di Alessandro Cattelan, Supernova, Cesare Cremonini aveva dichiarato di recente: “Quest’anno è successo che una ragazza con cui sono stato, a cui ho dato l’anima, con la quale ho avuto un confronto umano importantissimo, alla quale ho dedicato tantissimo tempo della mia vita cercando di aiutarla, di amarla, di stare bene con lei, ha scritto un libro e l’ha pubblicato, raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi, condividendo, perché magari ho delle cose intime famigliari che vorrei proteggere per rispetto della mia famiglia. ‘Vorrei che almeno mi dicessi cosa vuoi scrivere per proteggere la mia famiglia’, ho detto. Poi fallo. E invece no”.

Martina Maggiore, però, chiarisce: “Non l’ho avvisato perché non abbiamo più alcun contatto. Se avessi voluto cavalcare l’onda, l’avrei fatto quando stavo con lui”. Oggi la giovane sembra aver trovato un nuovo equilibrio: “Sono single, mi sono iscritta di nuovo all’università per studiare Psicologia e sto lavorando ad altri libri”. Poi rassicura il suo ex: “Cremonini può stare tranquillo, non c’è più nulla da tirare fuori”.