Tra coloro che hanno assistito al concerto di Cesare Cremonini allo stadio Giuseppe Meazza di Milano c’era anche l’ex fidanzata Martina Maggiore che, però, non ha evidentemente retto all’emozione abbandonando il live anticipatamente. Nella serata di lunedì 16 giugno, infatti, si è tenuta la sconda tappa dell’Alaska Baby, il tour di Cremonini allo stadio San Siro di Milano. A raccontare quanto accaduto è stato un suo amico, Mauro Bianchi, con un video diventato virale sui social. “Ce la faccio a vederlo tutto – afferma Bianchi nel filmato – Le ultime parole di Martina Maggiore prima di costringermi a uscire a neanche metà concerto. Adesso ride ma ha pianto tutto il concerto”.

In un altro video, postato su X dal giornalista Gabriele Parpiglia, si vede Martina Maggiore, all’interno dello stadio, mentre si emoziona ascoltando un brano del suo ex con il quale è stata fidanzata per circa quattro anni e alla quale, il cantautore bolognese, ha dedicato anche alcune canzoni. Martina Maggiore, che ha parlato del suo rapporto con l’artista anche nel libro Ma che stupida ragazza, edito da Mursia, di recente ha ripercorso la sua relazione con Cremonini, iniziata nel 2018 in una palestra di Bologna: “La nostra storia è cresciuta in modo naturale. Ci siamo conosciuti giorno dopo giorno ed è nato questo amore, in maniera limpida, pura”.

L’ex storica di #cesarecremonini (il miglior performer italiano #live insieme con #ultimo e #maxpezzali) #martinamaggiore ieri era presente al concerto. Questa la sua reazione . I dettagli nella #newsletter a breve … voi che cosa ne pensate ? pic.twitter.com/dxTCN2pDoH — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) June 17, 2025

La relazione tra i due inizia a incrinarsi quando lei scopre casualmente delle chat tra lui e altre donne: “Cose brutte, che non avrei mai voluto leggere”, commenta Maggiore. “Mi crollò il mondo addosso. Ma non dissi nulla. Sono passati mesi, poi l’ho affrontato. Lui ha negato tutto, erano solo battute tra amiche”. Dopo un anno, però, la ragazza trova altre chat. “Ma avevo paura di perderlo perché ero diventata dipendente da lui”, ammette. Quando la relazione finisce, per Maggiore inizia il buio: “Sono sprofondata nell’abisso”, dice. “Ero annientata dal dolore. Mi ero annullata per amore, mi sono dovuta ricostruire da zero. Ci sono voluti due anni per uscirne, sono stata in terapia, ho viaggiato. Ora ho imparato ad amarmi”.