Maradona balla e si abbassa i pantaloni in video, parla l’ex Veronica

“So chi è stato a girare quel video ma non so chi possa averlo diffuso. Ma vi assicuro: quel video è di oltre un anno fa”. L’ex compagna del campione Diego Armando Maradona, Veronica Ojeda, interviene dopo le polemiche sul video che immortala “El Pibe de Oro” mentre balla con lei una canzone. Nel filmato Maradona a un certo punto si abbassa i pantaloni e parla a fatica.

Al programma tv argentino Confrontados, l’ex compagna del campione ha confermato che il video è stato registrato più di un anno fa e ha aggiunto: “So bene chi ha girato quel video: si tratta di Stefano Sensi, un italiano e amico di vecchia data di Diego. Era stato registrato più di un anno fa a Sinaloa, quando Diego allenava in Messico, durante una festa per celebrare la vittoria di una partita della squadra che Diego allenava allora”.

“Non so chi possa averlo diffuso per primo nelle scorse ore, ma è chiaro l’intento: qualcuno voleva screditare tutti noi. Io non ho mai violato il lockdown, sono in casa con Dieguito (il figlio avuto proprio da Maradona, ndr) e il mio attuale compagno, Mario, e non vedo i miei genitori da mesi. Ad ogni modo, l’unica cosa che non gradisco di quel video è che appaio un po’ trasandata”, ha spiegato Veronica Ojeda.

