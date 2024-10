La nuotatrice Luana Alonso dice addio al nuoto e apre OnlyFans

Luana Alonso, la nuotatrice paraguaiana salita alla ribalta della cronaca alle scorse Olimpiadi di Parigi per essere stata allontanata dal Villaggio Olimpico per aver creato un “ambiente inappropriato all’interno del Team Paraguay” dice addio al nuoto e apre un profilo su OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento.

L’ex atleta aveva già annunciato, subito dopo l’eliminazione alle Olimpiadi, la sua intenzione di abbandonare l’attività agonistica per “andare a studiare negli Stati Uniti e continuare la carriera scientifica”.

Ora la decisione di sbarcare sulla piattaforma a pagamento: ad annunciarlo è stata lei stessa pur non precisando quali saranno i contenuti che verranno pubblicati dalla “tua ex nuotatrice preferita” così come si legge sulla stories Instagram della paraguaiana. L’unica cosa certa, al momento, è che l’abbonamento mensile costerà 35 dollari al mese.

A proposito del suo allontanamento dal Villaggio Olimpico e del suo ritiro, la federazione sudamericana aveva dichiarato: “Nelle sue dichiarazioni ha riferito che si sarebbe ritirata. Noi non lo sapevamo, non lo sapeva nessuno in squadra, nemmeno l’allenatore. È una sua decisione e la rispettiamo”.

Accuse alle quali la stessa Luana Alonso aveva replicato scrivendo: “Smettetela di diffondere notizie false, nessuno mi ha allontanato o espulso. Non rilascerò dichiarazioni, ma non voglio che vengano scritte cose non vere”.