Allontanata dal Villaggio Olimpico: Luana Alonso rompe il silenzio

Allontanata dal Villaggio Olimpico per aver creato un “ambiente inappropriato all’interno del Team Paraguay”, la nuotatrice Luana Alonso rompe il silenzio e smentisce quanto accaduto.

In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, l’atleta ha smentito quanto emerso nei giorni scorsi: “Smettetela di diffondere notizie false, nessuno mi ha allontanato o espulso. Non rilascerò dichiarazioni, ma non voglio che vengano scritte cose non vere”.

L’atleta, che lo scorso 27 luglio era stata eliminata nella batteria dei 100 farfalla, aveva annunciato il ritiro dalle competizioni per “andare a studiare negli Stati Uniti e continuare la carriera scientifica”.

Una decisione che aveva colto di sorpresa anche la federazione sudamericana che aveva così commentato: “Nelle sue dichiarazioni ha riferito che si sarebbe ritirata. Noi non lo sapevamo, non lo sapeva nessuno in squadra, nemmeno l’allenatore. È una sua decisione e la rispettiamo”.

Successivamente era emersa la notizia che l’atleta, nonostante avesse deciso di ritirarsi, continuava a frequentare il Villaggio Olimpico ed era stata allontanata dalla sua federazione per aver creato un “ambiente inappropriato”.

Nonostante la smentita della nuotatrice, però, la federazione ha confermato quanto accaduto attraverso le parole di Camilo Pérez, presidente del Comitato olimpito paraguaiano, che in un’intervista ad ABC ha dichiarato: “Chiediamo al capo missione, Larissa, di provare a parlare con lei chiedendoti per favore di andartene perché non fai più parte della delegazione e quello è un posto dove non puoi essere quando non fai parte di una delegazione”.