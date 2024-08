La nuotatrice paraguaiana Luana Alonso allontanata dal Villaggio Olimpico

La nuotatrice paraguaiana Luana Alonso è stata allontanata dal Villaggio Olimpico per aver creato un “ambiente inappropriato all’interno del Team Paraguay”.

L’atleta, che lo scorso 27 luglio era stata eliminata nella batteria dei 100 farfalla, aveva annunciato il ritiro dalle competizioni per “andare a studiare negli Stati Uniti e continuare la carriera scientifica”.

Tuttavia, nonostante l’annuncio del ritiro dalle altre gare, era rimasta a Parigi. Annuncio che aveva colto di sorpresa anche la federazione sudamericana che aveva così commentato: “Nelle sue dichiarazioni ha riferito che si sarebbe ritirata. Noi non lo sapevamo, non lo sapeva nessuno in squadra, nemmeno l’allenatore. È una sua decisione e la rispettiamo”.

La federazione paraguaiana ha quindi intimato a Luana Alonso di non presentarsi più al Villaggio Olimpico: tuttavia non è chiaro cosa abbia spinto la federazione a prendere una decisione così estrema.