Levante rivela: “Sono felicemente fidanzata. È siciliano e con gli occhi azzurri”

“Sono felicemente fidanzata. È siculo, ha gli occhi azzurri e non fa parte del mondo dello spettacolo, anche se è un ex batterista”. Levante non svela il nome ma racconta di avere un compagno nel corso dell’intervista di oggi, 18 febbraio, a Deejay Chiama Italia.

Come in una sorta di moderno “Indovina Chi” la cantante che ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 descrive così il suo fidanzato nel corso del programma radiofonico condotto da Linus e Nicola Savino. Il nome del fortunato resta però top secret.

“Anche se non è uno di quei fidanzati ‘che fa un passo indietro’, ma che sta sempre al mio fianco tenendomi la mano – ha continuato Claudia Lagona – con lui sono materna. Non è facile stare con me, perché sono sempre molto concentrata sul lavoro, sono una stakanovista, appena finisco di scrivere un libro ne voglio fare un altro e appena finisco di registrare un disco ne voglio fare subito dopo un altro. Con me ci vuole tanta pazienza”.