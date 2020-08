La nuova fidanzata di Brad Pitt è sposata. Si sono conosciuti al ristornate del marito

L’indiscrezione arriva dai tabloid britannici: Brad Pitt ha una nuova fidanzata, Nicole Poturalski. 27 anni, occhi blu e capelli castani, che fanno ricordare la bellissima ex moglie di Brad, Angelina, è sposata. Si avete capito bene Nicole è sposata con l’imprenditore tedesco Roland Mary, 68 anni, proprietario del ristorante Borchardt a Berlino, frequentato dalla star di Hollywood fin dai tempi in cui girava Bastardi senza Gloria. I due si sarebbero conosciuti proprio nel ristorante del marito di lei a Berlino dove Pitt ha cenato anche per le presentazioni di C’era una volta a Hollywood lo scorso anno, con Quentin Tarantino.

La nuova fiamma di Brad e il marito Roland hanno un figlio di 7 anni di nome Emil e non sembrano assolutamente sul punto di troncare, anzi. Stando alle rivelazioni dei giornali scandalistici della Regina i due avrebbero una relazione aperto. “Roland è un uomo che prende la vita con filosofia — ha detto un amico dell’imprenditore al Daily Mail —. È stato sposato più volte e ha cinque figli. Non dà importanza alle maldicenze e non è vittima della gelosia. Sono ancora sposati, ma la loro relazione potrebbe essere definita ‘un matrimonio aperto'”.

Pitt, che ancora ufficialmente non è divorziato, sembrerebbe aver portato la beellissima nuova fidanzata in Francia, proprio nei luoghi del suo amore con Angelina Jolie. Forse anche al castello di Miraval dove ha sposato l’attrice con cui è ancora in lotta per il divorzio. Nonostante il figlio sia iscritto a scuola a Berlino, la modella è stata vista più volte a Los Angeles, per lavoro, ma anche al concerto di Kanye West lo scorso novembre, proprio con Brad.

