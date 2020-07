La testimonianza shock di Johnny Depp sulla ex moglie

Emergono nuovi inquietanti dettagli sulla relazione fortemente “tossica” fatta di abusi, droghe, alcool e violenze tra Johnny Depp e Amber Heard. I due hanno divorziato dopo un solo anno di matrimonio. In questi giorni è in corso il processo contro la testata The Sun, accusata di aver diffamato a mezzo stampa l’attore dei Pirati dei Caraibi chiamandolo “picchiatore di donne”. In aula a testimoniare a favore del tabloid è arrivata proprio l’ex moglie di Depp. I due si sono scontrati ancora una volta e l’attore è tornato su alcuni aneddoti imbarazzanti legati al suo matrimonio con la 34enne texana.

Johnny Depp ha ricordato che l’ex moglie Amber Heard “ha defecato nel nostro letto e poi incolpato il nostro cane” per vendetta perché lui è arrivato in ritardo alla festa del suo trentesimo compleanno. “È una donna dalla personalità borderline calcolata e diagnosticata; lei è sociopatica; lei è una narcisista ed è completamente ed emotivamente disonesta”, ha aggiunto l’attore.

Nella celebre deposizione di 471 pagine ottenuta da The Hollywood Reporter, Amber Heard invece di Depp aveva detto: “Io e Johnny ci riferiamo spesso all’altra sua personalità, la parte di lui che esce fuori quando mi picchia. La chiamiamo ‘il mostro’, e lo abbiamo fatto per molti anni. Io ero terrorizzata, pietrificata, da quel mostro”.

