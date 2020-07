Johnny Depp, la confessione shock in tribunale: “Mi drogo da quando ero bambino”

Johnny Depp senza filtri. Il celebre attore ieri si è presentato in tribunale per l’inizio del processo che lo vede coinvolto contro il tabloid inglese Sun. Nel 2018, il giornale di fatto lo accusò di aver picchiato la moglie, Amber Heard, ma Depp ha sempre negato. La loro separazione ha sicuramente dato filo da torcere ai giornalisti, impegnati a inseguire la dichiarazione di uno e dell’altro, sempre contraddittorie. E, anche durante il primo giorno d’udienza, Johnny Depp lo ha ribadito: non è stato lui a picchiare la moglie, è stata la moglie a picchiare lui. Come testimonianza, l’attore ha mostrato un video dove evidenzia le ferite riportate dopo la colluttazione. Amber, d’altro canto, aveva invece mostrato un video in cui Depp demolisce la cucina, beve e la minaccia.

In tribunale, Johnny Depp ha poi parlato della sua rabbia e delle dipendenze che si porta dietro da quand’era un ragazzino. “Ero molto giovane. Non era un momento particolarmente stabile della mia vita famigliare. Mia madre mi chiedeva di andare a prendere le sue pillole per i nervi. Avevo circa 11 anni. Quelle pastiglie la calmavano e così ne presi una. Il mio uso di droghe è cominciato così. Scoprii presto che droga e alcol erano le uniche cose che mi facevano tenere sotto controllo il dolore”.

Anche se questa non è proprio una novità: aveva già parlato delle sue dipendenze nel 2019. “Non ho mai tenuto segreto questo aspetto della mia vita e le mie dipendenze. Ho iniziato da piccolo e parlarne non mi ha mai imbarazzato. Ma anche sotto il loro effetto non ho mai commesso atti violenti contro nessuno”. L’attore ha poi precisato come sua moglie non l’abbia supportato abbastanza durante i suoi tentativi di rehab. Depp ha anche confessato di aver fatto fumare marijuana alla figlia Lily-Rose quando aveva 13 anni.

