Incendi a Los Angeles, Elisabetta Canalis torna in Italia: “Mia figlia è lì, parto con il cuore pesante”

Incendi a Los Angeles, Elisabetta Canalis torna in Italia: “Mia figlia è lì”

Mentre diversi incendi stanno devastando l’area di Los Angeles, Elisabetta Canalis, che vive in California da diversi anni, sui social esprime tutto il suo dolore per quanto sta accadendo nell’ormai sua città adottiva ma anche per il fatto che è stata costretta ad allontanarsi lasciando la figlia Skyler Eva negli Usa.

In una stories postata sul suo profilo Instagram, infatti, l’ex Velina di Striscia la Notizia ha scritto: “Sono atterrata in Italia. Vorrei essere serena e affrontare questo viaggio come faccio sempre ma parto con il cuore pesante nonostante io sappia che mia figlia è al sicuro e che il mio compagno e i miei animali sono pronti a partire se la situazione dovesse degenerare. L’ultimo posto dove vorrei essere ora è in viaggio. Una persona a me cara affronta domani un intervento medico e degli impegni di lavoro mi terranno qui per qualche giorno. Il mio cuore è a Los Angeles e la mia attenzione sulle news e sugli aggiornamenti di chi è lì”.

“Grazie per i messaggi che sto ricevendo: sto bene, casa mia, per ora, è al sicuro e penso che lo sarà fino alla fine di questo inferno – scrive ancora Elisabetta Canalis – Altrettanto non lo è per le persone che ho lasciato lì ma che hanno tutta la mia attenzione e tutto il mio aiuto in queste ore di incertezza. Difficile spiegare il senso di confusione e di tristezza: apro e chiudo le news ma precipito in stati d’ansia quando vedo animali tratti in salvo e case di fronte alle quali guidavo fino a ieri, piee di fiamme. Un deserto di fumo e silenzio. Un paesaggio che mai avrei pensato di vedere. Il mio cuore è con voi”.