Le impressionanti immagini dell’incendio che sta devastando Los Angeles | VIDEO

Le impressionanti immagini dell’incendio che sta devastando Los Angeles

Macchine avvolte dalle fiamme, il cielo che si tinge di rosso fuoco, le ville dei vip completamente distrutte: sono le impressionanti immagini che arrivano da Los Angeles e dalla California dove da giorni un incendio sta mettendo in ginocchio la città degli angeli.

L’incendio ha provocato la morte di almeno 5 persone e oltre 100mila risultano sfollate. 1.500 edifici, tra cui le ville di alcune star di Hollywood, che è stata evacuata, risultano distrutti mentre il presidente uscente Usa Joe Biden è stato costretto ad annullare la visita prevista a Roma, dove avrebbe dovuto incontrare Papa Francesco, il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

Good morning from Los Angeles pic.twitter.com/xx6m7DFQ22 — Andrew Kimmel (@andrewkimmel) January 8, 2025

“Dopo essere tornato da Los Angeles, dove ha incontrato la polizia, i vigili del fuoco e il personale di emergenza che combatte gli incendi senza precedenti che devastano la zona, e dopo aver varato una dichiarazione di grave calamità per la California, il presidente Biden ha preso la decisione di annullare il suo prossimo viaggio in Italia per rimanere concentrato sulla direzione della piena risposta federale nei prossimi giorni”, ha annunciato in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. Ieri proprio Biden aveva approvato lo stato di calamità naturale per la California, mettendo a disposizione i finanziamenti federali per far fronte all’emergenza.

The most destructive wildfire in the history of Los Angeles County has been raging for the past two days. Over 1,000 buildings burned down, 130,000 people evacuated, and at least 5 people dead, CNN reports. Firefighters are working around the clock to contain the fires. My heart… pic.twitter.com/SutePQ2DwE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 9, 2025

“Oltre 7.500 vigili del fuoco sono sul campo e collaborano con partner locali e federali per domare gli incendi boschivi in corso in California”, ha fatto sapere su X (ex Twitter) il governatore della California, Gavin Newsom, che ha proclamato lo stato di emergenza.

Sunset Boulevard in Pacific Palisades, Los Angeles…..pic.twitter.com/smqzcrmsVI — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 8, 2025

“Residenti della California meridionale: vi preghiamo di rimanere vigili. Ascoltate le autorità locali e siate pronti a evacuare se vi trovate nei pressi delle aree colpite”. Per la seconda notte di fila, i vigili del fuoco lavoreranno tutta la notte per combattere gli incendi a Los Angeles”, ha aggiunto sempre su X la sindaca di Los Angeles, Karen Bass. “A nome di una Città riconoscente, vi ringraziamo”.