Ilary Blasi e la crisi con Totti: “Siamo schivi, sulla barca baci finti”

È crisi o non è crisi tra Francesco Totti e sua moglie, la bellissima showgirl Ilary Blasi? Ormai da qualche tempo si rincorrono le voci riguardanti un possibile allontanamento tra i due, voci che finora non hanno però avuto conferme. La coppia, legata dal 2005 e con tre figli – Cristian, Chanel e Isabel – in realtà cerca (seppur con molte difficoltà) di mantenere una certa privacy per quanto riguarda sia i figli che il proprio rapporto di coppia, restando il più possibile lontano dai riflettori. “Perché sono anni che dicono che io e Francesco siamo in crisi? Perché siamo schivi”, ha rivelato la Blasi in un’intervista al settimanale F.

“La verità è che io e Francesco siamo schivi, ma quest’estate, in barca, abbiamo fatto un’eccezione. Con noi – ha raccontato la showgirl – c’erano i nostri amici che ci hanno tenuto il gioco: appena vedevano i fotografi si nascondevano e ci davano il tempo: “Tre, due, uno, bacio”. È stato divertente, ma non è che l’amore lo dimostri baciandoti. Ne ho viste tante di coppie fare effusioni e poi lasciarsi”.

Ilary Blasi recentemente ha deciso di prendere un periodo di pausa e di dedicarsi alla famiglia e ai suoi figli. La showgirl ha infatti lasciato la conduzione de Le Iene Show, il programma satirico in cui ha lavorato per diversi anni, e ha condotto insieme ad Alvin EuroGames, lo show ispirato a Giochi Senza Frontiere, ottenendo però ben poco successo in termini di ascolti e share.

