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Ilary Blasi parla per la prima volta di Noemi Bocchi: “Spero sia felice con Totti, almeno ne sarà valsa la pena”

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Credit: AGF

Le parole della conduttrice del "Grande Fratello Vip"

di Niccolò Di Francesco
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Ilary Blasi parla per la prima volta di Noemi Bocchi, l’attuale compagna di Francesco Totti che di recente ha debuttato come concorrente di Ballando con le Stelle. Intervistata da Sette, inserto del Corriere della Sera, la conduttrice del Grande Fratello Vip ha dichiarato sulla nuova compagna del suo ex marito: “Spero che sia felice, che siano felici. Veramente. Almeno ne sarà valsa la pena”. La presentatrice, poi, ha affrontato anche il tema della reazione dei suoi tre figli alla notizia della separazione tra lei e il padre. “L’interesse di tutti e due era di proteggere, mi viene da ridere, il più possibile i figli. Perché mi viene da ridere? Perché eravamo partiti con questa intenzione qui, poi dopo, come dire, insomma” ha affermato Ilary Blasi.

Sulla recente vacanza di Francesco Totti, volato in America con Noemi Bocchi e i suoi tre figli, la conduttrice dichiara: “La prima vacanza dei miei figli con il padre e la nuova compagna? Se ho fatto sentire in colpa i ragazzi? No, ma loro che colpa hanno? È una cosa che abbiamo creato noi”. E ancora: “Loro non hanno assolutamente colpe, mamma mia no, proprio no. Almeno questo peso non l’hanno vissuto”. La priorità per lei, resta il benessere dei suoi tre figli: “Quello che è successo non è colpa loro e non deve essere una colpa loro. Anzi, devono continuare ad avere rapporti con tutti e due”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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