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Home » Gossip
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Media: Harry e la moglie Meghan torneranno questo mese a vivere in Gran Bretagna

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Ritorno in patria? Secondo i media britannici, Harry con sua moglie Meghan Markle e i figli torneranno a vivere nel Regno Unito alla fine di questo mese. La coppia si è trasferita negli Stati Uniti nel marzo del 2020 con il figlio Archie, che all’epoca aveva quasi un anno, e in California è nata la seconda figlia Lilibet.

Secondo Sky News, la famiglia vivrà in una residenza non reale fuori Londra e i bambini, che ora hanno sette e cinque anni, inizieranno a frequentare una scuola britannica a partire dal mese di settembre. Re Carlo è stato informato dei piani di Harry e Meghan domenica e avrebbe accolto con favore l’opportunità di trascorrere più tempo con la famiglia in un contesto privato e personale.

A quanto pare, non ci saranno cambiamenti per quanto riguarda lo status del Duca e della Duchessa come membri non attivi della Famiglia Reale.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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