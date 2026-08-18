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Gossip

L’accordo prematrimoniale Ronaldo-Georgina: le clausole milionarie

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Credit: AGF
di Marco Nepi
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Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez hanno celebrato il loro matrimonio l’11 agosto a Cascais, ma l’attenzione dei media si è concentrata soprattutto sugli aspetti economici e patrimoniali stabiliti prima delle nozze. Il giorno precedente, 10 agosto, i due si sarebbero recati presso un notaio a Lisbona per firmare un dettagliato accordo prematrimoniale. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Jornal de Notícias, che avrebbe preso visione del certificato di matrimonio numero 1493/2026, la coppia ha scelto il regime della separazione dei beni, stabilendo così precise regole sulla gestione del patrimonio individuale.

In base all’accordo, entrambi conserverebbero la proprietà esclusiva dei beni già posseduti prima delle nozze, così come di quelli che acquisteranno autonomamente in futuro. La comproprietà riguarderebbe esclusivamente gli eventuali beni comprati insieme. La convenzione prevede inoltre che ciascuno mantenga il proprio cognome, preservando sia il patrimonio accumulato da Ronaldo sia l’identità personale e professionale costruita da Georgina nel corso della sua carriera.

Ulteriori particolari sono stati successivamente riportati dalla stampa internazionale, tra cui il quotidiano spagnolo Marca, in relazione alle eventuali conseguenze di una separazione futura. Secondo queste indiscrezioni, in caso di divorzio Georgina Rodríguez potrebbe ricevere un assegno mensile a vita di circa 100.000 euro. La presunta intesa includerebbe inoltre l’assegnazione a suo favore della villa di famiglia a La Finca, esclusiva area residenziale situata a Madrid.

La definizione degli accordi patrimoniali ha preceduto la successiva cerimonia civile, celebrata in forma privata nella loro villa di Quinta da Marinha.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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