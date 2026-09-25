Simpatico fuori programma nel giorno delle nozze tra Damiano David e Dove Cameron, che si sono tenute a Montalcino, nella Val d’Orcia. In un video diventato virale sui social si vede il frontman dei Maneskin alla guida di un’auto d’epoca, precisamente una Lancia Flavia dal colore beige. Davanti al cantante c’è un furgoncino con alcuni fotografi che riprendono l’interprete mentre guida tra le strade di campagna della Toscana. Un automobilista, che si trovava dietro di loro, però, si è spazientito per il traffico a rilento e ha iniziato a urlare: “Maremma maiala, mettiti da parte. Ho da fare un altro viaggio e questi stanno facendo le riprese cinematografiche”.

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Lo stesso automobilista ha chiarito di non sapere, al momento della realizzazione del video, che si trattasse di Damiano David mentre l’agenzia di fotografi ha commentato il video dell’uomo scrivendo sui social: “Grazie per la pazienza. Ci ha anche fermato la polizia”. Non è chiaro se il filmato sia stato realizzato mentre il cantante si recava presso il Palazzo Comunale di Montalcino per il matrimonio con Dove Cameron o se lo shooting fotografico sia avvenuto in un altro momento della giornata.