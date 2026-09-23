“Sei un pezzo di me**a, mi fai schifo”: la furiosa reazione di Chanel Totti quando scoprì di Noemi Bocchi

Chanel Totti contro il padre Francesco per via della sua relazione con Noemi Bocchi: a raccontare i retroscena della furiosa reazione della secondogenita dell’ex capitano della Roma è lo stesso ex calciatore nel libro Oltre di cui Fanpage propone un estratto. Totti racconta di aver riunito la famiglia, Ilary Blasi compresa, per comunicare loro di essersi innamorato di un’altra donna, Noemi Bocchi per l’appunto. “Scoppiò il finimondo. Tutti davanti a me, una specie di plotone di esecuzione. Mi hanno interrogato, messo al muro, additato come colpevole a prescindere. Come unico colpevole”. Durissima sarebbe stata la reazione di Chanel che avrebbe urlato: “Sei un pezzo di m***a, non sei più mio padre, mi fai schifo!”.

“Papà e mamma meritano di essere felici e insieme non lo possono più essere” sono state le parole di Totti rivolte ai figli, “ma voi sarete sempre le persone più importanti della mia vita”. Chanel non avrebbe rivolto la parola al padre per circa nove mesi, tanto che l’ex capitano della Roma avrebbe appreso della partecipazione della figlia a Pechino Express tramite i giornali. Inizialmente, Francesco Totti aveva deciso di non seguire la trasmissione, salvo poi cambiare idea anche su consiglio di Noemi Bocchi: “In certe puntate mi sono commosso. Ho conosciuto una Chanel diversa, più forte, più grande, più pronta alla vita”. Per diverso tempo tra Chanel e il padre è rimasto un “muro invalicabile” ma poi i rapporti sono lentamente ripresi: “Siamo in qualche modo ripartiti, anche se con il freno a mano tirato”.