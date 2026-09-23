Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:16
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Gossip
Gossip

“Sei un pezzo di me**a, mi fai schifo”: la furiosa reazione di Chanel Totti quando scoprì di Noemi Bocchi

Immagine di copertina
Credit: AGF

Il retroscena raccontato dall'ex capitano della Roma

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Chanel Totti contro il padre Francesco per via della sua relazione con Noemi Bocchi: a raccontare i retroscena della furiosa reazione della secondogenita dell’ex capitano della Roma è lo stesso ex calciatore nel libro Oltre di cui Fanpage propone un estratto. Totti racconta di aver riunito la famiglia, Ilary Blasi compresa, per comunicare loro di essersi innamorato di un’altra donna, Noemi Bocchi per l’appunto. “Scoppiò il finimondo. Tutti davanti a me, una specie di plotone di esecuzione. Mi hanno interrogato, messo al muro, additato come colpevole a prescindere. Come unico colpevole”. Durissima sarebbe stata la reazione di Chanel che avrebbe urlato: “Sei un pezzo di m***a, non sei più mio padre, mi fai schifo!”.

“Papà e mamma meritano di essere felici e insieme non lo possono più essere” sono state le parole di Totti rivolte ai figli, “ma voi sarete sempre le persone più importanti della mia vita”. Chanel non avrebbe rivolto la parola al padre per circa nove mesi, tanto che l’ex capitano della Roma avrebbe appreso della partecipazione della figlia a Pechino Express tramite i giornali. Inizialmente, Francesco Totti aveva deciso di non seguire la trasmissione, salvo poi cambiare idea anche su consiglio di Noemi Bocchi: “In certe puntate mi sono commosso. Ho conosciuto una Chanel diversa, più forte, più grande, più pronta alla vita”. Per diverso tempo tra Chanel e il padre è rimasto un “muro invalicabile” ma poi i rapporti sono lentamente ripresi: “Siamo in qualche modo ripartiti, anche se con il freno a mano tirato”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Gossip / Martina Colombari: "Dopo sette anni di matrimonio ho avuto un'altra relazione"
Gossip / Francesco Totti: “Ero pronto a tornare in campo. Il primo bacio con Noemi è arrivato in auto, come due ragazzini”
Gossip / Federica Pellegrini: “Un terzo figlio? Già così siamo al limite del collasso”
Ti potrebbe interessare
Gossip / Martina Colombari: "Dopo sette anni di matrimonio ho avuto un'altra relazione"
Gossip / Francesco Totti: “Ero pronto a tornare in campo. Il primo bacio con Noemi è arrivato in auto, come due ragazzini”
Gossip / Federica Pellegrini: “Un terzo figlio? Già così siamo al limite del collasso”
Gossip / Luca Argentero furioso per le foto del “pancino sospetto” di Cristina Marino: “Hanno deciso che era una notizia da dare prima che ne avessimo noi la certezza”
Gossip / Media: Harry e la moglie Meghan torneranno questo mese a vivere in Gran Bretagna
Gossip / Sharon Stone svela il motivo del divorzio da Phil Bronstein: “Si arrabbiò perché avevo due tumori e avrei asportato entrambi i seni”
Gossip / L’accordo prematrimoniale Ronaldo-Georgina: le clausole milionarie
Gossip / Alessandro Borghese, dedica da brividi alla moglie Wilma Oliviero
Gossip / Tradimenti, ecco l’identikit dell’infedele: ha tra i 41 e i 50 anni
Gossip / Fedez sulla rottura con Chiara Ferragni: “Non è stato facile, ma era necessario. L’ho amata facendo tanti errori”
Ricerca