Federica Pellegrini: “Un terzo figlio? Già così siamo al limite del collasso”

Federica Pellegrini esclude, almeno per il momento, l’arrivo di un terzo figlio. Nel cast del game show Physical Italia: da 100 a 1, disponibile su Netflix, l’ex campionessa ha dichiarato a Sette, il magazine del Corriere della Sera: “Perché al momento non ci sarà un terzo figlio, già così siamo al limite del collasso!”. La priorità di Federica Pellegrini e del marito Matteo Giunta, al momento, è quella di concentrarsi totalmente sulle due bambine Matilde e Rachele: “La priorità ora sono le mie figlie, vederle crescere giorno per giorno”.

Parlando della sua personalità, invece, Pellegrini ha affermato: “Maschero le emozioni. La sfida è il filo di tutta la mia vita”. E sulla possibilità di diventare presidente del Coni dichiara: “Pensare alla presidenza del Coni adesso è troppo presto, ci sono persone più preparate di me e poi non avrei nemmeno il tempo di cambiare la mia vita”. Ma non esclude una candidatura in futuro: “Oggi dico di no, tra dieci anni, chissà”.