Federica Pellegrini: “Un terzo figlio? Già così siamo al limite del collasso”
Le parole dell'ex campionessa, nel cast di "Physical Italia"
Federica Pellegrini esclude, almeno per il momento, l’arrivo di un terzo figlio. Nel cast del game show Physical Italia: da 100 a 1, disponibile su Netflix, l’ex campionessa ha dichiarato a Sette, il magazine del Corriere della Sera: “Perché al momento non ci sarà un terzo figlio, già così siamo al limite del collasso!”. La priorità di Federica Pellegrini e del marito Matteo Giunta, al momento, è quella di concentrarsi totalmente sulle due bambine Matilde e Rachele: “La priorità ora sono le mie figlie, vederle crescere giorno per giorno”.
Parlando della sua personalità, invece, Pellegrini ha affermato: “Maschero le emozioni. La sfida è il filo di tutta la mia vita”. E sulla possibilità di diventare presidente del Coni dichiara: “Pensare alla presidenza del Coni adesso è troppo presto, ci sono persone più preparate di me e poi non avrei nemmeno il tempo di cambiare la mia vita”. Ma non esclude una candidatura in futuro: “Oggi dico di no, tra dieci anni, chissà”.