Dopo l’annuncio via social della gravidanza (la terza) con una dolce foto e la didascalia “La vita, ancora”, Luca Argentero e la moglie Cristina Marino si sono voluti levare un bel sassolino dalla scarpa. Anzi, un macigno che si stanno tenendo dentro da qualche giorno; o meglio, almeno dalla settimana scorsa, quando alcune foto rubate della coppia in vacanza a Ibiza sono state pubblicate su un settimanale di gossip. Il “pancino” di Cristina si vedeva bene e, sebbene nel testo dell’articolo si dicesse di voler rispettare la privacy dei due attori, si accennava a ciò che, a tutta pagina, saltava all’occhio.

Una volta pubblicate le foto, quell’evidenza è rimbalzata su tutti i profili social e i siti che si occupano di gossip, e lo scatto social di qualche ora fa con cui Argentero e Marino annunciano la terza gravidanza è stato più che altro una conferma.

Invasione della loro privacy che non è andata giù alla coppia. “Siamo grati alla vita per questo regalo. Purtroppo però, siamo profondamente dispiaciuti del fatto che qualcuno abbia deciso di comunicare una gravidanza prima che potessimo farlo noi – le loro parole su Instagram -. Prima di parlarne pubblicamente, volevamo vivere questo momento con la cura che merita e, soprattutto, scegliere noi se, e quando, rendere pubblica una notizia così importante della nostra vita. Invece paparazzi e giornalisti hanno deciso che il nostro privato fosse una notizia da dare prima ancora che noi avessimo la possibilità, il tempo e la certezza di poterlo fare”.

L’attore ha anche voluto mettere le mani avanti, sottolineando di sentirsi completamente estraneo a certi meccanismi: “Anticipiamo i soliti commenti: no, non riteniamo che questo faccia parte del gioco. E no, non dobbiamo proprio nulla del nostro percorso professionale agli stessi soggetti che si arrogano il diritto di commentare pubblicamente un ‘pancino sospetto’”. Infine, un “invito” ai fan: “Speriamo davvero che scegliate di leggere altro in questi ultimi scampoli d’estate”.