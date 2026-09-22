Dal tempo che passa al matrimonio fino al figlio Achille: Martina Colombari si racconta in un’intervista al Corriere della Sera in occasione dell’uscita del suo libro, Il cambiamento sei tu. Sposata con l’ex calciatore Billy Costacurta, l’attrice spiega: “Una relazione lunga è fatta di tante evoluzioni. Cambiano le esigenze, le abitudini e ci si adatta. Avere tenacia, costanza, voglia di seguire un percorso richiede tante energie e desiderio di rimettersi in discussione. Tante coppie scoppiano perché non hanno voglia di ricominciare. È più semplice, ai primi problemi, dire: ‘Non andiamo più d’accordo, siamo ancora giovani, rifacciamoci una vita’”. Sulla fedeltà, invece, afferma: “Penso che, se non fossimo in una società così bacchettona, tante relazioni andrebbero molto più avanti. Non significa che io sia pro-infedele, però credo che manchi un po’ di sincerità. Non so se l’infedeltà è il problema più grosso in una coppia, forse ci sono altre dinamiche che sono anche più gravi di una scappatella random . È grave quando tu hai la pretesa di cambiare il partner, quando il tuo partner ti vincola o non ti permette di fare la tua vita”.

Martina Colombari e Billy Costacurta hanno affrontato anche momenti di distanza: “Dopo sette, dieci anni, non mi ricordo neanche più, io ho avuto un’altra relazione. Siamo stati lontani circa un anno, prima di avere Achille. Ogni tanto c’è quel momento di raffreddamento, però siamo diventati bravi a riconoscerlo e ci rimettiamo in carreggiata. Se io vedo che la situazione si sta un po’ raffreddando, mi chiedo: forse sono stata un po’ poco presente? Ho dato per scontato delle cose? Dobbiamo cambiare lo sguardo che abbiamo sul partner, guardarlo in un altro modo”. E su Billy dichiara: “Mio marito ha sessant’anni: non posso pretendere di cambiarlo adesso. Sarebbe una guerra persa. Per me prendermi cura degli altri è importante: che sia un’amicizia, mio marito, mio figlio, un rapporto di lavoro. Mi piace trattare gli altri in un certo modo e mi piace essere trattata in un certo modo. La cura di me fa parte anche della cura della coppia”.

L’ex Miss Italia, poi, rivela di essere una perfezionista: “Faccio molta fatica con il sistemare, l’ordinare, l’avere tutto sotto controllo. È più forte di me. È quella spinta, quella voglia di non mollare, di dare sempre il massimo. Forse è un pregio, anche se gli altri me lo rimandano come un difetto. Quello che è successo con Achille mi ha dato una sberla fortissima. Mi ha fatto capire che le cose importanti sono altre. Le tue energie devono prendere un’altra direzione. Questa è stata la lezione più grande”. Ora dà meno peso alle cose, come ai commenti sui social: “Puoi rimanerci male lì per lì, ma dopo mezz’ora che sei a mangiare il tuo piatto di spaghetti al pomodoro è già passato. Non gli dai il tempo che meritano. A un certo punto fai una scrollata di spalle e dici: ma di che cosa stiamo parlando? I problemi sono altri”.

Nel libro si parla anche di sex toys: “Mi piace parlare delle cose con naturalezza. Perché dobbiamo ancora avere tutti questi tabù? Una mia amica, che fa la psicoanalista, è venuta a trovarmi e le ho chiesto: ‘Ma non hai mai usato l’acido ialuronico vaginale?’. E lei: ‘Una volta andavamo a ballare e tornavamo a casa con i tacchi 12 in mano. Adesso vengo a Milano e tu mi piazzi sul letto la confezione di acido ialuronico!’. Però le ho detto: ‘Se ti prendi cura della pelle del viso e del corpo, perché non dovresti occuparti anche di quella parte? Quella ti si secca come ti si secca la faccia’. Basta con questi pregiudizi e la gente oggi vuole sapere. Io sono curiosa come una scimmia. Quando ho un dubbio vado dallo specialista, cerco di capire. Non sono un’esperta e non voglio dare formule magiche. Io ho fatto questo, vedi un po’ tu. Sei curioso come me? Hai voglia di provare? Mi fai mille domande? Qui trovi risposte”. Inevitabile un passaggio sul figlio Achille: “Io non pretendevo di avere una famiglia perfetta, ma cercavo che tutto funzionasse. Poi ho capito che non esiste un solo modo di amare un figlio. Ci sono tanti modi”.