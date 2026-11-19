Chiara Ferragni parla del suo ex manager Fabio Maria Damato con il quale rivela di non avere più nessun rapporto. Nell’intervista a Vanity Fair, nella quale ha annunciato l’uscita del suo docufilm su Netflix, l’influencer ha dichiarato: “È stata tutta colpa mia. Le persone me lo facevano notare da tempo. Io ci provavo a farmi valere, ma era diventato un meccanismo malato. Con Fabio abbiamo raggiunto traguardi incredibili, non c’è dubbio. Ma c’erano cose che non dovevo accettare. I modi che usava con i clienti. E poi usava una tattica con me: mi faceva sentire speciale. E chi ti fa sentire così speciale spesso ti sta fregando. Non so se volesse essere me. Però sicuramente in me ha cercato un riscatto. Ed era sempre in controllo su di me. Fabio è oggi una persona del passato, molto lontana da me”.

Nel corso dell’intervista, Chiara Ferragni ha parlato anche della fine del matrimonio con Fedez: “Tu pensi di aver vissuto una relazione e poi ti rendi conto che quella relazione l’avevi vissuta solo tu”. E ammette: “Con Federico mi sentivo sola”. L’influencer aggiunge: “Certe tossicità finisci per scambiarle per segni d’amore. Ci sono state mattine in cui non riuscivo ad alzarmi. In alcuni momenti, ho avuto proprio il terrore che il mio cervello smettesse di lottare”. E sul pandoro-gate, invece, ha dichiarato: “Dopo tre anni, le posso dire che non è stato un errore di comunicazione: è stato un errore fare tutta quell’operazione”.