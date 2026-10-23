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Noemi Bocchi: “Mi sentivo bella, sexy, camminavo a tre metri da terra prima dello tsunami dei commenti sui social”

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Credit: AGF

Le confessioni della compagna di Francesco Totti a "Ballando Segreto"

di Niccolò Di Francesco
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Noemi Bocchi torna a parlare della sofferenze subita per via dei commenti social sulla sua persona. Già nelle settimane precedenti, la compagna di Francesco Totti aveva spiegato così la sua decisione di prendere parte alla nuova edizione di Ballando con le Stelle: “Fino ad oggi tutti hanno parlato di me, tranne io. Mi mostrerò per quello che sono veramente. Non so se a spingermi a partecipare sia stato il coraggio, non so se ce l’ho, ma ci provo”. Ora, a Ballando Segreto, Noemi ha spiegato di avere delle insicurezza legate ad alcuni commenti arrivati dopo l’inizio della sua storia con l’ex capitano della Roma.

Alla domanda se si sentisse sexy, infatti, ha risposto: “Ora no, ma questa è la scia di questi anni. Mi sentivo bella, sexy, camminavo a tre metri da terra prima dello tsunami di commenti. Immaginate di credere in voi stessi e poi il giorno dopo tutti che ti trovano difetti, tutti i giorni. Anche se sei la persona più sicura del mondo ti colpisce”. Proprio grazie a Ballando, però, Noemi Bocchi rivela di aver ritrovato le sicurezze: “Questa esperienza mi sta aiutando a tornare a essere quella che ero. Tutto quello che c’era prima ora sta pian piano tornando”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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