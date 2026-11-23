Oltre i Ferragnez: Chiara Ferragni racconta i retroscena della sua relazione con Fedez nel docufilm Chiara, disponibile su Netflix a partire da lunedì 23 novembre. Ripensando all’inizio della sua storia con il rapper, l’influencer afferma: “Ho sempre sentito che non era una storia destinata a durare. Credevo che le relazioni non fossero perfette, ma che l’amore potesse fare ogni cosa”. Lui, invece, aveva le idee chiare: “Dopo un mese che ci frequentavamo mi diceva: ‘Voglio che tu sia la donna della mia vita, ti voglio sposare, voglio avere dei figli con te'”. L’imprenditrice digitale, quindi, racconta che la relazione “nel mio team tutti erano terrorizzati perché nel mondo della moda devi essere misteriosa, con lui invece ero molto più esposta, soprattutto sui social”.

Sulla proposta di matrimonio arrivata durante un concerto all’Arena di Verona rivela: “I miei genitori non se la sono sentita di essere presenti al concerto. Non approvavano al cento per cento”. E sull’ex marito afferma: “Io e lui abbiamo sempre litigato tanto per delle cose inutili, era geloso”. Una gelosia che definisce “tossico”. Chiara Ferragni non nasconde le perplessità: “Pensavo fosse troppo presto, però l’amavo. Ho pensato: ‘Adesso gli dico di sì e poi vediamo come va avanti’. Pensavo non saremmo arrivati al matrimonio, invece ci siamo arrivati”. Con il passare degli anni, però, l’influencer rivela di essersi sentita sempre più sola: “Mi sentivo proprio sola con lui”. E ancora: “Vedevano che mi lasciavo trattare in quel modo non rispettoso. Provavo vergogna perché non riuscivo a uscire da quella situazione”.

Le cose sono peggiorate a Sanremo, dove espose la mantella con la scritta “pensati libera”: “Parlavo di empowerment femminile e poi ero in mano a due uomini (Fedez e Fabio Damato, ndr.). Mi sono sentita anche un bluff”. Come posso dire alle donne di non accettare relazioni tossiche quando io, che sono in una posizione privilegiata, ci sono?”. Al marito racconta di aver chiesto sostegno: “Non dire niente, applaudirmi, essere felice, far finta di esserlo e basta. Non dovresti chiederlo a tuo marito”. Poi arriva il bacio con Rosa Chemical: “Non era il fatto che mi avesse tolto la scena, era il fatto che tutti avevano visto che non venivo rispettata da mio marito. Non mi ha chiesto scusa. Ero abbastanza sicura che la nostra storia fosse finita”.

L’influencer, poi, racconta le difficoltà dopo la rottura: “Ogni giorno era peggio del precedente, non avevo mai vissuto la sensazione di non voler lottare per niente. Non riuscivo ad alzarmi dal letto, era devastante. Non ero io”. E ricorda una frase che il marito le avrebbe detto durante uno degli ultimi litigi: “Stai zitta che adesso non sai più neanche fare la madre”. Parole che per Chiara Ferragni sono state un colpo durissimo: “Mi aveva distrutto perché stavo cercando di fare il mio massimo. Quando stai male è difficile prendersi cura delle altre persone”.