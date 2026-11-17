Dal divorzio da Fedez al Pandoro-gate fino al nuovo compagno José Hernández: Chiara Ferragni si racconta in un’intervista a Vanity Fair in cui spiega di voler “parlare liberamente perché parlare liberamente per me è sempre stata una cosa difficile”. L’influencer, che conferma l’arrivo di una serie Netflix su di lei, a proposito del Pandoro-gate dichiara: “Dopo tre anni, le posso dire che non è stato un errore di comunicazione: è stato un errore fare tutta quell’operazione”. E sulla propria responsabilità aggiunge: “Io non ho pensato di dare la responsabilità ad altri. Ero io il CEO della società”.

L’imprenditrice digitale, quindi, parla della fine del matrimonio con Fedez: “Tu pensi di aver vissuto una relazione e poi ti rendi conto che quella relazione l’avevi vissuta solo tu”. E ammette: “Con Federico mi sentivo sola”. L’influencer aggiunge: “Certe tossicità finisci per scambiarle per segni d’amore. Ci sono state mattine in cui non riuscivo ad alzarmi. In alcuni momenti, ho avuto proprio il terrore che il mio cervello smettesse di lottare”. Ora, nella sua vita, c’è José Hernández. Il primo bacio? “Ce lo siamo dati nello stesso momento, il primo gennaio. Mi sono detta: ‘Dai, un buon inizio'”. Sulla possibilità di aver fatto il proprio tempo Chiara Ferragni afferma: “Forse sì. In alcune cose sono stata una pioniera. Però il mondo è cambiato”. E conclude: “Non vivo più per l’applauso della gente. Naturalmente l’approvazione mi fa ancora piacere. Ma non ne sono più dipendente”.