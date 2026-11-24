Gaia De Rossi, figlia dell’allenatore del Genoa Daniele e di Tamara Pisnoli, prima moglie dell’ex calciatore della Roma, ha ribadito, al Tribunale civile di Roma, la sua volontà di essere adottata dall’attrice Sarah Felberbaum, seconda moglie di De Rossi. Ne dà notizia Il Messaggero, secondo cui Gaia De Rossi, il 2 ottobre scorso, avrebbe dichiarato in merito all’opposizione della madre ad acconsentire all’adozione: “Si è costituita in giudizio solo per farmi un dispetto, ma per me esiste solo una madre e quella madre è Sarah”. La giovane avrebbe quindi fatto mettere a verbale di riconoscere in Sarah Felberbaum l’unica figura materna della propria vita.

Tamara Pisnoli, madre biologica della ragazza, contesta alla figlia il fatto di non essere mai stata coinvolta nella decisione della ragazza di rinunciare al rapporto con lei. Stando alla versione fornita dalla donna, Gaia avrebbe vissuto con lei fino a 15 anni e il rapporto si sarebbe incrinato nel 2019, quando trascorse alcuni mesi in Argentina con Daniele De Rossi, che allora giocava al Boca Juniors. Al ritorno, la giovane avrebbe scelto di stare sempre più spesso con il papà e Sarah Felberbaum, fino a trasferirsi stabilmente da loro. Nelle scorse settimane, inoltre, i legali della Pisnoli avevano accusato l’attrice di aver parlato troppo della vicenda, tramite interviste, giudicando “irrispettoso verso la figlia” ogni uso mediatico della causa e insinuando il dubbio che una scelta “sincera e spontanea” avrebbe evitato i riflettori.