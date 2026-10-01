Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle: “Finora hanno parlato tutti di me, ora voglio farmi conoscere”

Noemi Bocchi si presenta in occasione della conferenza stampa di Ballando con le Stelle, di cui sarà una delle concorrenti, al via su Rai 1 sabato 3 ottobre. La compagna di Francesco Totti ha motivato così la sua presenza nel programma di Milly Carlucci: “Fino ad oggi tutti hanno parlato di me, tranne io. Mi mostrerò per quello che sono veramente. Non so se a spingermi a partecipare sia stato il coraggio, non so se ce l’ho, ma ci provo”. Noemi ha quindi aggiunto: “Mi sto impegnando molto, non pensavo fosse così difficile. Spero di riuscire a ballare al meglio e a farmi conoscere”. Milly Carlucci, invece, ha spiegato: “Il fatto di essere la compagna di Francesco Totti le ha creato un’attenzione spasmodica. Tutti hanno deciso chi è Noemi senza conoscerla”.

Quella in partenza il 3 ottobre su Rai 1, intanto, sarà la prima edizione di Ballando con le Stelle senza Selvaggia Lucarelli, nel frattempo passata a Mediaset dove ricopre il ruolo di opinionista al Grande Fratello. “Una delle sfide di questa ventunesima edizione è proprio quella di aver cambiato completamente pelle. Non so quale sarà la temperatura del racconto, ma io sarò comunque diversa” ha affermato Milly Carlucci che non si è sbilanciata sul fatto che l’edizione possa essere più tranquilla proprio per l’assenza dell’opinionista: “La partita nasce da quello che succede in pista”.