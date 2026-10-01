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Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle: “Finora hanno parlato tutti di me, ora voglio farmi conoscere”

Immagine di copertina
Credit: AGF

La compagna di Francesco Totti sarà tra le concorrenti del programma condotto da Milly Carlucci

di Niccolò Di Francesco
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Noemi Bocchi si presenta in occasione della conferenza stampa di Ballando con le Stelle, di cui sarà una delle concorrenti, al via su Rai 1 sabato 3 ottobre. La compagna di Francesco Totti ha motivato così la sua presenza nel programma di Milly Carlucci: “Fino ad oggi tutti hanno parlato di me, tranne io. Mi mostrerò per quello che sono veramente. Non so se a spingermi a partecipare sia stato il coraggio, non so se ce l’ho, ma ci provo”. Noemi ha quindi aggiunto: “Mi sto impegnando molto, non pensavo fosse così difficile. Spero di riuscire a ballare al meglio e a farmi conoscere”. Milly Carlucci, invece, ha spiegato: “Il fatto di essere la compagna di Francesco Totti le ha creato un’attenzione spasmodica. Tutti hanno deciso chi è Noemi senza conoscerla”.

Quella in partenza il 3 ottobre su Rai 1, intanto, sarà la prima edizione di Ballando con le Stelle senza Selvaggia Lucarelli, nel frattempo passata a Mediaset dove ricopre il ruolo di opinionista al Grande Fratello. “Una delle sfide di questa ventunesima edizione è proprio quella di aver cambiato completamente pelle. Non so quale sarà la temperatura del racconto, ma io sarò comunque diversa” ha affermato Milly Carlucci che non si è sbilanciata sul fatto che l’edizione possa essere più tranquilla proprio per l’assenza dell’opinionista: “La partita nasce da quello che succede in pista”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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