Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 22:32
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Tale e Quale Show 2026, vincitore: chi ha vinto la seconda puntata

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Tale e Quale Show 2026, vincitore: chi ha vinto la seconda puntata

TALE E QUALE SHOW 2026 VINCITORE – Chi ha vinto la seconda puntata di Tale e Quale Show 2026 in onda stasera, 30 settembre, su Rai 1? A trionfare è stato… IN AGGIORNAMENTO….

Di seguito la classifica:

IN AGGIORNAMENTO…

A Tale e Quale Show 2026 c’è il televoto? Anche in questa edizione i telespettatori hanno un ruolo nella competizione. Attraverso i social Rai (Instagram, Facebook, X e TikTok) chi è da casa può esprimere le proprie preferenze e contribuire alla classifica.

Tale e Quale Show 2026: il cast

Ma qual è il cast completo di Tale e Quale Show 2026? I Protagonisti chiamati a mettersi in gioco in questa sedicesima edizione saranno: Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Paola Perego, Anna Pettinelli, Selma, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni, Vladimir Randazzo. Presenti a grande richiesta anche Flavio Insinna & Gabriele Cirilli (saranno considerati come concorrente unico). A seguirli quotidianamente i vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli. Ogni puntata sarà inoltre arricchita da ospiti speciali, pronti a commentare e a vivacizzare lo show.

Streaming e tv

Dove vedere Tale e Quale Show 2026 in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Spinning Man – Doppia colpa: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 30 settembre su Rete 4
TV / La ruota dei campioni e delle stelle: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 30 settembre
Ti potrebbe interessare
TV / Spinning Man – Doppia colpa: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 30 settembre su Rete 4
TV / La ruota dei campioni e delle stelle: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 30 settembre
TV / Shark 2 – L’abisso (Meg 2: The Trench): tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Tale e Quale Show 2026: anticipazioni (cast, ospiti e giudici) della seconda puntata
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 30 settembre 2026 su Rai 3
TV / Tale e Quale Show 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
Spettacoli / Paola Ferrari: "Tra le giornaliste c'è un uso esagerato dell'attrazione femminile del corpo"
Cronaca / Di Battista: "Mi hanno asportato un tumore, ora mi devo curare"
TV / Ascolti tv martedì 29 settembre: Tutto l’amore che resta, Achille Lauro, DiMartedì
Ricerca