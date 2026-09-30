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È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 30 settembre su Rete 4

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 30 settembre 2026 su Rete 4

Questa sera, mercoledì 30 settembre 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 30 settembre 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Anticipazioni e ospiti 30 settembre 2026

Il procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri sarà intervistato da Bianca Berlinguer nel nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”. A seguire, spazio al caso Garlasco che torna al centro del dibattito dopo la nuova chiusura delle indagini su Andrea Sempio. Inoltre, dagli accertamenti emerge un elemento che riporta l’attenzione su Alberto Stasi: le controanalisi eseguite nel 2007 sui pedali della sua bicicletta risultarono negative ma non comparirono mai negli atti del processo che ha portato alla sua condanna.

E ancora, un’inchiesta sui cosiddetti “influencer della sicurezza”, personaggi che pattugliano le strade e riprendono episodi di degrado in molti quartieri presentandosi come difensori dei cittadini, con il rischio però di alimentare le tensioni. Tra gli ospiti della serata, anche, Paolo Mieli, Milo Infante e l’avvocato Antonio De Rensis.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – mercoledì 30 settembre 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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