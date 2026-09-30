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Shark 2 – L’abisso (Meg 2: The Trench): tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Shark 2 – L’abisso (Meg 2: The Trench): trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 30 settembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Shark 2 – L’abisso (Meg 2: The Trench), film del 2023 diretto da Ben Wheatley. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo Minaccia dagli abissi scritto da Steve Alten. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jonas Taylor ha ormai sposato la causa ambientalista, ritrovandosi inoltre a fare da padre adottivo all’ormai adolescente Meiying dopo la morte di sua madre Suyin, aiutato anche dallo zio della ragazza, Jiuming. Grazie alla ricca finanziatrice Hillary Driscoll, Jiuming ha fondato un istituto oceanografico che studia la sezione della Fossa delle Marianne da cui provenivano i due megalodonti del film precedente e si prende cura di Haiqi, una femmina di megalodonte trovata da Jiuming quando era ancora cucciola e che ora vive in cattività in superficie. Haiqi è costantemente monitorata ed è addirittura stata addestrata personalmente da Jiuming, ma nonostante ciò comincia a manifestare comportamenti anomali e finirà poi per scappare dalla vasca in cui è tenuta.

Shark 2 – L’abisso (Meg 2: The Trench): il cast

Abbiamo visto la trama di Shark 2 – L’abisso (Meg 2: The Trench), ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Jason Statham: Jonas Taylor
  • Jacky Wu: Jiuming
  • Cliff Curtis: James ‘Mac’ Mackreides
  • Page Kennedy: D. J.
  • Melissanthi Mahut: Rigas
  • Kiran Sonia Sawar: Sal
  • Skyler Samuels: Jess
  • Sergio Peris-Mencheta: Montes
  • Shuya Sophia Cai: Meiying Zhang
  • Felix Mayr: Lance
  • Sienna Guillory: Hillary Driscoll

Streaming e tv

Dove vedere Shark 2 – L’abisso (Meg 2: The Trench) in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 30 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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