Spinning Man – Doppia colpa: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spinning Man – Doppia colpa: trama, cast e streaming del film
Questa sera, mercoledì 30 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Spinning Man – Doppia colpa, film del 2018 diretto da Simon Kaijser. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Il film vede come protagonista Evan Birch, stimato professore di filosofia, amorevole marito e padre di famiglia. L’improvvisa scomparsa di una studentessa fa ricadere su lui i sospetti del detective Malloy a causa di alcuni eventi che lo hanno riguardato in passato e che continuano a perseguitarlo. Anche Ellen, la moglie di Evan, comincia ad avere dei dubbi sull’estraneità del marito alla misteriosa scomparsa. Da questo momento, il protagonista cercherà con tutte le sue forze di dimostrare la propria innocenza.
Spinning Man – Doppia colpa: il cast
Abbiamo visto la trama di Spinning Man – Doppia colpa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Guy Pearce: Evan Birch
- Pierce Brosnan: Detective Robert Malloy
- Minnie Driver: Ellen Birch
- Alexandra Shipp: Hannah
- Clark Gregg: Paul
- Eliza Pryor: Zelda
- Odeya Rush: Joyce Bonner
- Jamie Kennedy Ross
- Sean Blakemore: Killian
- Noah Salsbury Lipson: Adam
- Jeannie Austin: Barbara
- Natasha Bassett: Carrie
- Sterling Beaumon: Matt
- Patrika Darbo: Kelly
- Carlo Rota: Santos
- Freya Tingley: Mary
Streaming e tv
Dove vedere Spinning Man – Doppia colpa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 30 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.