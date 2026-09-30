Spinning Man – Doppia colpa: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 30 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Spinning Man – Doppia colpa, film del 2018 diretto da Simon Kaijser. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film vede come protagonista Evan Birch, stimato professore di filosofia, amorevole marito e padre di famiglia. L’improvvisa scomparsa di una studentessa fa ricadere su lui i sospetti del detective Malloy a causa di alcuni eventi che lo hanno riguardato in passato e che continuano a perseguitarlo. Anche Ellen, la moglie di Evan, comincia ad avere dei dubbi sull’estraneità del marito alla misteriosa scomparsa. Da questo momento, il protagonista cercherà con tutte le sue forze di dimostrare la propria innocenza.

Spinning Man – Doppia colpa: il cast

Abbiamo visto la trama di Spinning Man – Doppia colpa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Guy Pearce: Evan Birch

Pierce Brosnan: Detective Robert Malloy

Minnie Driver: Ellen Birch

Alexandra Shipp: Hannah

Clark Gregg: Paul

Eliza Pryor: Zelda

Odeya Rush: Joyce Bonner

Jamie Kennedy Ross

Sean Blakemore: Killian

Noah Salsbury Lipson: Adam

Jeannie Austin: Barbara

Natasha Bassett: Carrie

Sterling Beaumon: Matt

Patrika Darbo: Kelly

Carlo Rota: Santos

Freya Tingley: Mary

Streaming e tv

Dove vedere Spinning Man – Doppia colpa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 30 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.