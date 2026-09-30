Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 30 settembre 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 30 settembre 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Raffaella Griggi, che da questa stagione ha preso il posto di Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20.

Gessica Disertore lavorava come chef su una nave da crociera ed era felicissima di questa esperienza: una mattina viene trovata morta nella sua cabina e il caso viene trattato come un suicidio. Per i familiari è impossibile, si oppongono alla richiesta di archiviazione e il giudice ordina nuove indagini: tutte le novità e documenti inediti a “Chi l’ha visto?”.

E poi, giovanissimi e fragili: il caso di Andrea Prospero, lo studente che si è tolto la vita chattando con un amico “virtuale” che lo incoraggiava ad andare fino in fondo, a prendere le pasticche per mettere fine ai problemi. Questo amico virtuale, coetaneo di Andrea, è ora a processo con l’accusa di istigazione al suicidio e omissione di soccorso. “Non sapevo nulla di questo mondo parallelo di mio figlio” dice il padre di Andrea che sarà in studio in diretta.

Infine il caso di Agata Scuto, la ragazza scomparsa da Palermo nel 2012: il suo corpo non è mai stato trovato, ma Rosario Palermo, il compagno della madre, è stato condannato all’ergastolo con l’accusa di avere ucciso la ragazza e di averne occultato il corpo. Ora la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza: tutti i particolari e le novità con Raffaella Griggi e l’inviato storico Francesco Paolo Del Re che ha seguito la vicenda da quando una telefonata di un vicino di casa al programma fa scoppiare il caso. Come sempre spazio agli appelli, alle richieste di aiuto, alle segnalazioni dei telespettatori di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – mercoledì 30 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.