Tale e Quale Show 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
Tale e Quale Show 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
Questa sera, mercoledì 30 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Tale e Quale Show 2026, la sedicesima edizione del varietà condotto da Carlo Conti che cambia collocazione e porta tutta la sua energia al mercoledì sera. Nove puntate in diretta dagli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Dove vedere Tale e Quale Show 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.
In tv
Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Rai 1.
Tale e Quale Show 2026 streaming live
Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.
Quante puntate
Ma quante puntate sono previste per Tale e Quale Show 2026 su Rai 1? In tutto andranno in onda 9 puntate: la prima mercoledì 23 settembre 2026; la nona e ultima (la finalissima) – salvo cambio di programma – mercoledì 18 novembre 2026. Di seguito la programmazione completa:
- Prima puntata: mercoledì 23 settembre 2026 TRASMESSA
- Seconda puntata: mercoledì 30 settembre 2026 OGGI
- Terza puntata: mercoledì 7 ottobre 2026
- Quarta puntata: mercoledì 14 ottobre 2026
- Quinta puntata: mercoledì 21 ottobre 2026
- Sesta puntata: mercoledì 28 ottobre 2026
- Settima puntata: mercoledì 4 novembre 2026
- Ottava puntata: mercoledì 11 novembre 2026
- Nona puntata: mercoledì 18 novembre 2026