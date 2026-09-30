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Tale e Quale Show 2026: anticipazioni (cast, ospiti e giudici) della seconda puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Tale e Quale Show 2026: anticipazioni (cast, ospiti e giudici) della seconda puntata

Questa sera, mercoledì 30 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Tale e Quale Show 2026, la sedicesima edizione del varietà condotto da Carlo Conti che cambia collocazione e porta tutta la sua energia al mercoledì sera. Nove puntate in diretta dagli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

Esperienze, caratteri e percorsi differenti, ma una sfida uguale per tutti: lasciare per una sera la propria identità e trasformarsi in una grande voce della musica. Ogni settimana cambieranno volto, voce, movenze, stile e presenza scenica. Trucco, parrucco, costumi, preparazione vocale e studio del personaggio accompagneranno il lavoro degli Artisti fino al momento più atteso: l’ingresso in studio, quando la trasformazione dovrà essere completa. I protagonisti si esibiranno rigorosamente dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Le varie ‘interpretazioni’ saranno impreziosite dalle coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo fisso del programma.

Ma qual è il cast completo di Tale e Quale Show 2026? I Protagonisti chiamati a mettersi in gioco in questa sedicesima edizione saranno: Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Paola Perego, Anna Pettinelli, Selma, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni, Vladimir Randazzo. Presenti a grande richiesta anche Flavio Insinna & Gabriele Cirilli (saranno considerati come concorrente unico). A seguirli quotidianamente i vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli.

Nella seconda puntata Jasmine Carrisi sarà Angelina Mango, Maddalena Corvaglia si confronterà con P!nk, Roberta Morise con Elodie, Paola Perego interpreterà Sylvie Vartan, Anna Pettinelli avrà il volto di Ditonellapiaga e Selma tenterà il bis con Beyoncé; Stefano Meloccaro si metterà alla prova con Zucchero, Max Paiella sarà Tom Jones, Andrea Perroni assumerà le sembianze di Franco Califano, e Vladimir Randazzo quelle di Achille Lauro. Infine i due “ragazzi incorreggibili” Flavio Insinna e Gabriele Cirilli vestiranno i panni di Bobby Solo ed Elvis Presley.

La giuria: i 4 giudici

A giudicare le esibizioni saranno le ‘novità’ Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, che affiancheranno Cristiano Malgioglio. Tre personalità molto diverse, tre modi di vivere lo spettacolo, tre sguardi destinati a rendere ancora più imprevedibile il momento dei giudizi. Accanto a loro, in ogni puntata, ci sarà anche un quarto giudice “a sorpresa”, diverso di settimana in settimana, chiamato a entrare nel gioco e a stilare la propria classifica. Tra commenti, voti, battute e sorprese, la giuria sarà uno dei motori dello show e accompagnerà i protagonisti lungo tutte le nove serate. Il quarto giudice della seconda serata sarà Ubaldo Pantani.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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