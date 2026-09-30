Ascolti tv martedì 29 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 29 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Tutto l’amore che resta. Su Rai 2 Boss in incognito. Su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 Verità nascoste. Su Canale 5 Achille Lauro – Comuni immortali. Su Italia 1 Retribution. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 29 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.