Ascolti tv mercoledì 30 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 30 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Tale e Quale Show 2026. Su Rai 2 Doppia colpa. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 La ruota dei campioni e delle stelle. Su Italia 1 Shark 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 30 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.