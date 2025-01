Ilary Blasi: “Bastian? È un fake, un cartonato. Ci vediamo solo per fare le foto”

Ilary Blasi: “Bastian? È un fake. Ci vediamo solo per fare le foto”

Ilary Blasi, protagonista di una nuova serie Netflix a lei dedicata disponibile sulla piattaforma streaming dal 9 gennaio, si racconta lanciando anche una provocazione sul suo nuovo compagno, Bastian Muller.

Intervistata dal magazine Chi, la conduttrice ha rivelato a proposito della sua nuova serie: “Racconto il mio mondo senza un copione”.

Sul suo compagno Bastia, poi, lancia una provocazione: “È un fake, un cartonato, ci vediamo solo per fare le foto”. Il riferimento è alle indiscrezioni che uscirono subito dopo le prime foto della coppia secondo cui il rapporto tra i due era “combinato” al fine di far ingelosire il suo ex marito Francesco Totti.

Tornando seria, poi, afferma sul suo fidanzato: “Bastian mi fa sentire unica. Si dice tanto che i tedeschi sono freddi, ma lui è molto romantico, più romantico di me”.

Il loro incontro è frutto del destino: “Una cartomante mi aveva anticipato che negli Stati Uniti avrei incontrato l’uomo della mia vita ed è successo proprio all’ultimo secondo, mentre aspettavo il volo di ritorno. Chiamalo caso, colpo di fortuna, Bastian si è avvicinato e mi ha chiesto come mi chiamavo per seguirmi su Instagram! Io ero rimasta all’antica, con il numero di telefono, ero fuori dal mercato da 20 anni”.

L’uomo non sapeva che Ilary Blasi fosse famosa. “Ci credo, in Germania conoscono solo Michelle Hunziker” scherza la conduttrice che in seguito venne paparazzata proprio insieme a Michelle Hunziker: “Bastian era contento di trovare una persona che parlasse tedesco. Anche nella serie ci sono dei suoi confessionali, parla un po’ in inglese e un po’ in tedesco”.

La presentatrice, poi, parla anche della sua vita professionale: “È difficile spiegare, ti devi entusiasmare ai progetti. Se capisci che il tuo posto non è quello, non devi prenderlo per forza. Sono più i ‘no’ che dico e ogni volta mi prendo il rischio, vado a istinto. Anche quando finì Passaparola, non ho mai accettato programmi sportivi, era scontato. Ho scelto di non farlo. Poi in tv non recito una parte. A tanti non piaccio ma Ilary è uno stile di vita”.

E sulle imitazioni di cui è spesso protagonista rivela: “Io adoro le imitazioni, mi fanno morire! Hanno colto tutte qualcosa, una sfumatura, ma nessuna fa Ilary come me”.