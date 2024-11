Dopo Unica, Ilary Blasi torna su Netflix con una serie: “Io stupisco sempre” | VIDEO

Dopo Unica, Ilary Blasi torna su Netflix con una serie

Dopo Unica, il docu-film in cui Ilary Blasi raccontava la sua versione dei fatti riguardo alla fine del matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice torna su Netflix con una nuova serie che questa volta dovrebbe mostrare quella che è la sua nuova vita dopo il divorzio.

La serie, che si chiamerà semplicemente Ilary, sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 9 gennaio 2025 con Netflix che nella giornata di giovedì 28 novembre ha rilasciato il primo trailer.

“Autentica, brillante e irresistibile, con il suo inconfondibile mix di ironia e fascino” recita il comunicato di Netflix con la conduttrice che nel trailer si fa leggere le carte per scoprire cosa accadrà nel suo futuro.

La novità della serie è che si vedrà anche il nuovo compagno della presentatrice, Bastian Muller. “Una donna in grado di far coesistere gli aspetti più glam delle giornate sotto i riflettori a quelli più riservati e intimi; che vive ogni giorno della sua vita così come è abituata a raccontarsi: con autoironia e leggerezza – si legge ancora nella presentazione della serie – Una vita che, adesso, è di nuovo pronta a riprendere il suo cammino con la solita determinazione, la simpatia di sempre, le amiche di sempre e Bastian, che per la prima volta vedremo e sentiremo raccontarsi, a partire dal giorno del loro primo incontro”.