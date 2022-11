Chi è Bastian: l’imprenditore tedesco nuovo amore di Ilary Blasi

Ilary Blasi sembra aver trovato un nuovo amore: dopo la fine del lungo matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice pare avere un nuovo fidanzato, Bastian. Lo scoop è stato lanciato da Chi, che li ha immortalati a Zurigo mentre si scambiavano un romantico bacio. Ilary è stata sorpresa all’aeroporto mentre bacia e abbraccia un uomo, con il quale ha trascorso un week-end in un esclusivo hotel con centro benessere. Le immagini insomma parlano da sole. Ma chi è Bastian, il presunto nuovo fidanzato di Ilary Blasi?

Quel che sappiamo è che i due si conoscono ancora da poco. Lui si chiama Bastian, è un imprenditore tedesco, ha un fisico possente e vive a Francoforte. Il suo profilo Instagram è bas.mupe, conta poco più di mille followers ed è chiuso, impossibile da visionare se non previa richiesta. Non si sa altro. A cinque mesi dalla separazione da Totti, e dopo che il suo ex marito ha iniziato una nuova vita con Noemi Bocchi, anche Blasi ha ritrovato il sorriso e l’amore. “Come nel caso di Diletta Leotta, che ha iniziato una appassionante relazione con il portiere tedesco Loris Karius, anche Ilary ha scelto un uomo del nord Europa dal fisico possente. Evidentemente quest’anno più che il latin lover va di moda il vichingo”, scrive il settimanale Chi.

In queste settimane abbiamo visto Totti essere ormai uscito allo scoperto con la nuova fidanzata Noemi Bocchi. Ora anche Ilary si mostra in atteggiamenti affettuosi con un nuovo compagno. La conduttrice dell’Isola dei Famosi e Bastian hanno trascorso il fine settimana in una spa. La loro relazione è recente ma l’intesa sembra già molto forte.