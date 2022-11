Ilary Blasi dimentica Totti, weekend romantico con Bastian: le foto del bacio

Ilary Blasi ha una nuova relazione. Il settimanale Chi di Alfonso Signorini, in edicola da mercoledì 30 novembre, ha lanciato lo scoop con tanto di foto. Nelle immagini si vede Ilary in aeroporto a Zurigo mentre bacia e abbraccia un uomo, con il quale ha trascorso un weekend romantico in un esclusivo hotel con centro benessere. “Le immagini sono inequivocabili, e Ilary sembra molto felice. La relazione è recente, i due si conoscono da poco. Lui si chiama Bastian, è un imprenditore tedesco, ha un fisico possente, e vive a Francoforte”, scrivono sul magazine in anteprima sulle pagine social.

A cinque mesi dalla turbolenta separazione da Francesco Totti, che nel frattempo ha iniziato una nuova vita con Noemi Bocchi, anche Ilary Blasi ha quindi deciso di voltare pagina con un altro uomo. “Come nel caso di Diletta Leotta, che ha iniziato una appassionante relazione con il portiere tedesco Loris Karius, anche Ilary ha scelto un uomo del nord Europa dal fisico possente”, ha puntualizzato il settimanale di Alfonso Signorini.

Mentre Francesco Totti pare abbia trovato casa a Roma Nord e si è mostrato in pubblico con la sua nuova compagna Noemi Bocchi ai Globe Soccer Awards di Dubai (con tanto di anello al dito), Ilary Blasi aveva mantenuto un profilo basso, continuando i suoi tour in giro per l’Italia in compagnia dei suoi figli. Queste prime foto con Bastian scandiscono quello che è a tutti gli effetti una nuova fase.