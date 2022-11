Francesco Totti e Ilary Blasi in tribunale: l’incontro segreto degli avvocati dopo l’udienza

Ieri pomeriggio Francesco Totti e Ilary Blasi si sono ritrovati per la prima volta faccia a faccia in un’aula di tribunale. Sul tavolo la discussione del nodo “borse di lusso contro Rolex”. L’udienza davanti a Francesco Frettoni, il giudice della settima sezione civile che aveva convocato le parti, è sembrata essersi conclusa con uno spiraglio in positivo, tant’è che gli avvocati avrebbero pensato bene di cavalcare questa onda e vedersi subito dopo per un incontro a porte chiuse nello studio di Antonio Conte (avvocato di Totti) nel quartiere Prati a Roma.

I fotografi appostati per ore fuori il tribunale civile di Roma, in viale Giulio Cesare 52, hanno avuto un cambio di programma e, per chi ci è riuscito, un’occasione ghiotta per carpire almeno il mood con il quale i legali dei coniugi hanno chiuso una giornata così impegnativa. Nello specifico, come riporta il Corriere della Sera: “Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per lei, Antonio Conte più Laura Matteucci, sua fidata collaboratrice, per lui, mentre non c’era l’avvocato Adriana Boscagli, indicata da qualcuno come nuovo legale di Totti per la futura separazione, dopo l’addio di Annamaria Bernardini de Pace. L’ex numero 10 giallorosso non l’ha mai contattata”.