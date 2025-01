Ilary Blasi all’università: “Ho passato i test di Criminologia con l’aiuto di Federica Sciarelli”

Ilary Blasi all’università: “Ho passato i test di Criminologia”

Protagonista di una nuova serie a lei dedicata, disponibile su Netflix a partire dal 9 gennaio, Ilary Blasi ha deciso di intraprendere anche la carriera universitaria iscrivendosi alla facoltà di Scienze forensi, a Milano.

Il prossimo obiettivo della presentatrice, quindi, è la laurea anche se lei sottolinea all’Adnkronos: “Non so quando avverrà, io sprono sempre i miei figli per farli studiare e poi sono la prima che non continua, ma vediamo passo dopo passo”.

Ilary Blasi, poi, ha rivelato una curiosità: ovvero di aver superato il test d’ingresso grazie all’aiuto della giornalista Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto? di cui l’ex signora Totti è grande fan.

“Lei è la numero uno” afferma Ilary Blasi riferendosi a Federica Sciarelli di cui, però, non vuole prendere il posto: “La seguo sempre ma non so se riuscirei a rimanere lucida come lei. Io poi mi faccio prendere un po’ dal matto, quindi potrei dire in diretta cose che non vanno bene”.

Qualcosa in più sulla preparazione per il test d’ingresso con l’aiuto di Federica Sciarelli si vedrà proprio nella serie Netflix il cui titolo sarà semplicemente Ilary. “Con questa cosa della laurea mi so’ rovinata, ora tutti a chiedermi ‘quando ti laurei” scherza la conduttrice.

Intanto, anche la pagina Instagram di Chi l’ha visto? ha dedicato un post alla vicenda: “Ilary Blasi, fan di Chi l’ha visto?, con l’aiuto di Federica Sciarelli si prepara alla laurea in criminologia”.