Giulia De Lellis ha già dimenticato Andrea Damante: ecco la nuova fiamma

Beccata in centro a Milano, in un ristorante a cena con il rampollo della famiglia Beretta, Carlo. Giulia De Lellis sembrerebbe aver già archiviato la parentesi Andrea Damante. I due si erano conosciuti durante il programma di Uomini e Donne, si erano fidanzati e lasciati, poi rifidanzati (durante la quarantena il settimanale Chi li aveva paparazzati insieme) e infine lasciati di nuovo, questa volta però in modo pacifico (quindi non uscirà un secondo volume sulle corna) stando a quando dichiarato dall’influencer.

Soltanto pochi giorni fa, era stata proprio la De Lellis a chiarire con i suoi fan la fine della sua storia d’amore con il DJ. “Non abbiamo nascosto che da due mesi o poco più non stiamo più insieme e non viviamo sotto lo stesso tetto. Lo vedete, l’ho detto. Ho condiviso con voi quasi tutto di questa relazione incredibile”, aveva spiegato la De Lellis nelle sue storie Instagram.

Secondo le prime indiscrezioni, l’influencer avrebbe quindi cenato con Carlo Beretta in un ristorante di milano. Alcuni amici intimi della ragazza avrebbero spifferato ai settimanali di gossip che i due starebbero proseguendo con la frequentazione. Durerà?

