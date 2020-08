Giulia De Lellis e Andrea Damante sono in crisi: “Siamo tristi, non ne vogliamo parlare”

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono ufficialmente in crisi. La coppia aveva alimentato le speranze dei fan durante la quarantena, poiché entrambi avevano deciso di trascorrerla insieme, ma pare che la tregua sia terminata. A dare la conferma dei pettegolezzi è stata proprio l’influencer. Da giorni si vocifera dell’allontanamento tra i due e pare che non ci sia nulla d’inventato, nonostante Damante avesse prontamente smentito la potenziale crisi soltanto qualche giorno fa. La De Lellis è di tutt’altro avviso. Da tempo i due non condividono foto né Instagram Stories insieme ed è stato questo il campanello d’allarme che ha attivato la preoccupazione dei fan, un timore ben fondato. A spiegare cosa sta succedendo è stata l’ex volto di Uomini e Donne. “È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita, dove stanno cambiando e sono cambiate un sacco di cose. Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne o di condividere”, ha spiegato la De Lellis. Poi ha aggiunto: “Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo, perché vogliamo prima un po’ capirci”.

Non è chiaro quindi cosa sia successo esattamente tra i due: quel che è chiaro è che la crisi è reale. Tempo fa, quando si lasciarono per la prima volta, Giulia De Lellis avvertì persino il bisogno di pubblicare un libro in cui raccontava la storia del tradimento subito da parte del dj. Ad oggi la situazione è diversa. “Ho sicuramente imparato dal mio passato che prima di fare qualcosa mi prendo il mio tempo… magari prima sentivo il bisogno di condividere, di raccontarvi tutto, sennò impazzivo per tutte le voci, le bugie che uscivano. Stavolta vi dico: imparate come ho fatto io, non ascoltate le cose che vi dicono su di me, tanto vi ho sempre detto tutto. Ovviamente quando volevo, ne avevo il bisogno o sentivo il desiderio. Continuerò a condividere con voi tutto, state tranquilli, però quando sarà il momento”, ha specificato l’influencer in una serie di storie Instagram.

Intanto, Andrea Damante ha giocato la carta del silenzio, senza confermare né smentire le parole della De Lellis. Scherzandoci un po’ su, la De Lellis ha anche mostrato la PlayStation del fidanzato. “Prima di iniziare a dare i numeri, a impazzire, a leggere articoletti e dar retta a st******e varie, guardate qua, c’è una Play Station completamente intatta, la cabina armadio di Andre e tutte le sue cose sono al loro posto”. Per ora, quindi, non sembra esserci nulla di definitivo.

